Il Milan vuol blindare il primato. Pioli chiede di rialzare il livello e difende capitan Romagnoli

Il Milan vuol provare ad allungare in vetta alla classifica e per farlo sfiderà il Verona questa sera alle 20.45. Un match che arriva dopo il pesante ko per 3-0 in Europa League col Lille e proprio nella conferenza stampa di ieri di Stefano Pioli le spiegazioni per la debacle europea l’hanno fatta da padrona, col tecnico rossonero che ha ammesso come la sua squadra abbia “abbassato il livello”. Nell’incontro coi giornalisti, però, Pioli ha parlato anche di altro: ha dato una “carezza” a Romagnoli, al centro di alcune critiche in settimana. “E’ un leader e ci stanno dei passaggi a vuoto”, il pensiero dell’allenatore. Quindi le condizioni di Ante Rebic: “Non è ancora pronto per partire dal 1’, spero di averlo al top dopo la sosta”, ha confidato Pioli.

