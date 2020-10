Il Verona e Juric incartano la Juventus, Silvestri si merita l'azzurro. Il punto a Torino dà morale

Una partita dominata per circa un'ora, come ha confermato Juric al termine del match, e un punto che alla fine va pure stretto alla squadra gialloblù. Il tecnico croato blocca ancora la Juventus con una partita preparata alla perfezione: 1-1 il risultato finale, alla fine gli scaligeri hanno anche qualcosa in più da recriminare per l'occasione non sfruttata. Il punto intanto dà morale ed evidenzia diversi aspetti positivi di una squadra che, nonostante la mini-rivoluzione, sembra aver ritrovato se stessa.

Applausi a scena aperta per Silvestri. Il portiere gialloblù ha dimostrato di meritare l'azzurro non tanto per le parate - due interventi sono stati comunque decisivi nel computo totale -, ma per la sicurezza e la concentrazione: piazza i guantoni e riesce a distribuire tanta tranquillità ai suoi. Il pareggio dà tanto morale al Verona, anche se sotto sotto si mastica amaro. Occasioni simili, d'altronde, non capitano tutti i giorni.