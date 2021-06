Intervento riuscito per Christian Eriksen: il danese sta bene ed è stato dimesso dall'ospedale

vedi letture

Intervento riuscito per Christian Eriksen, che è stato dimesso dall'ospedale ed è dunque tornato a casa dalla propria famiglia. Il centrocampista dell'Inter e della Nazionale danese, vittima di un arresto cardiaco nel match di Euro 2020 contro la Finlandia, nella giornata di ieri è stato sottoposto a un'operazione chirurgica per l'impianto di un defibrillatore cardiaco automatico. Tutto, fortunatamente, è andato a gonfie vele e proprio in queste ore la Federcalcio danese ha dato così l'annuncio che il mondo del pallone (e non solo) stava aspettando.

Con tanto di parole dello stesso Eriksen, che ha già fatto visita ai suoi compagni di Nazionale: "Grazie per il numero enorme di auguri che ho ricevuto, è stato incredibile. L'operazione è andata bene e io sto bene, viste le circostanze. È stato davvero bello vedere i ragazzi dopo la fantastica partita che hanno giocato la scorsa sera. Ovviamente, sarò a tifare per loro lunedì per la sfida contro la Russia", si legge.