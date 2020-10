L'aereoambulanza più famosa del mondo: Ronaldo torna in Italia, ora countdown per Messi

Un’aereoambulanza per tornare in Italia. Così Cristiano Ronaldo, risultato positivo dopo la partita contro la Francia, lascia il suo Portogallo per fare rientro nel Belpaese e a Torino. Una procedura assolutamente normale, spiegano dal Paese lusitano, anche se, quando a seguirla è il calciatore più famoso al mondo (mentre sua sorella twitta sulla “più grande frode del mondo”), fa discutere tutti. Ma è il primo passo per una vera e propria corsa contro il tempo: tra 14 giorni è in programma la sfida di Champions contro il Barcellona della sua nemesi Lionel Messi.

