Ronaldo torna in Italia, il Direttore per la Salute in Portogallo fa chiarezza

Il Direttore generale per la Salute del Portogallo, Graça Freitas, ha fatto chiarezza sulla partenza di Cristiano Ronaldo per l'Italia su un'Aeroambulanza. "Quel che è stato per lui è stato anche per Fonte e Lopes negli scorsi giorni, tornati in Francia. Ora è in Italia, dove è domiciliato. Il trasporto sicuro è responsabilità del malato, dopo esser stato valutato da un'autorità sanitaria. Al suo arrivo sarà sotto la custodia delle autorità sanitarie del paese dove è destinato, l'Italia. Non è il sistema sanitario portoghese che fornisce il trasporto, la persona può partire con l'impegno di esser poi isolata e gli altri paesi fanno questo anche con noi", riporta A Bola.