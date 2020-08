L'Inter abbatte l'Atalanta e si prende il secondo posto. Ma scoppia la grana Conte

L'Inter abbatte l'Atalanta per 2-0, finendo la propria corsa a 82 punti come nell'anno del Triplete, arrivando però al secondo posto in classifica dietro la Juventus. Benissimo Lukaku, migliore in campo nonostante non abbia fatto gol, così come Young e D'Ambrosio, autori delle reti che hanno permesso di espugnare Bergamo.

Nel dopopartita però ci sono le parole di Antonio Conte, che fanno scoppiare un'altra grana dopo la situazione Brozovic. Troppe palate contro il tecnico e i giocatori e l'idea che probabilmente in troppo sono saliti sul carro del (quasi) vincitore all'ultima giornata. Sono parole che avranno ripercussioni e che all'Inter potrebbero cambiare tutto.