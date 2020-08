Questa denuncia l'avresti fatta alla Juve? Siparietto Capello-Conte: "Troppe palate di ca**a"

Questa denuncia l'avresti fatta alla Juventus? Fabio Capello negli studi di 'Sky' ha chiesto ulteriori delucidazioni ad Antonio Conte che questa sera ha duramente attaccato la sua società. "Io - ha detto Conte - ho visto gente oggi salire sul carro e oggi tanta gente sul carro non ci deve salire". "Ho capito però mi sembra un po' pesante", ha replicato Capello. "No, non sono pesante perché io non uso mezzi termini - replica Conte -. Il problema è che le palate di cacca le abbiamo prese io e i calciatori. Ora abbiamo finito il campionato, poi giocheremo l'Europa League e poi Dio vede e provvede. Io ho le idee chiare e ho una visione e vedo, vedo il percorso che c'è da fare. Non sto parlando di mercato, non c'entra nulla. Quest'anno tutto quello che è successo mi è piaciuto zero, il parafulmine lo posso fare il primo anno ma il secondo anno...".

