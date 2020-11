L'ultimo Pazzo giorno: Giampaolo Pazzini ha detto addio al calcio giocato

Giampaolo Pazzini dice addio al calcio giocato. Al termine di una lunga carriera trascorsa su alcuni dei campi più importanti d’Italia, a 36 anni l’attaccante ha deciso di dire basta: “Ero un bambino la prima volta che ho stretto un pallone tra le mani e da allora è diventato per me come un “amico inseparabile” - esordisce sui social con un lungo e struggente post -. Ero un ragazzino come tanti, con una vita davanti e mille sogni nel cassetto che sperava di diventare un giorno un calciatore di serie A. Quel bambino pian piano si è fatto grande e grazie a te ha realizzato uno ad uno tutti i suoi sogni e sai cosa ti dico: “È stato tutto pure più bello di come me l’immaginavo!” Adesso però siamo arrivati alla nostra resa dei conti ed è giunto il momento di lasciarti riposare, penso sia giusto così. Avrei potuto continuare per vivere ancora un po’ quelle sensazioni ed emozioni che solo tu sai darmi ,forse sì; il bambino che è in me avrebbe voluto continuare a farlo, ma l’uomo mi dice che è arrivato il momento di salutarci anche perché so già che tutto ciò mi mancherà anche tra 20, 30, 40 anni, perciò: Grazie di tutto! È stato un viaggio PAZZesco!”, ha concluso.

In attesa di capire quale ruolo deciderà di ricoprire, sono arrivati subito i messaggi di saluto da parte delle sue ex squadre, su tutte la Fiorentina: “Grazie delle emozioni vissute insieme Pazzo, e in bocca al lupo per il futuro”. Pazzini lascia il calcio dopo 190 gol realizzati con i club.