La citazione del dentista, il superamento del blackout e la panchina: Sarri presenta Juve-Atalanta

Quella che si aprirà oggi con Lazio-Sassuolo sarà una giornata chiave in ottica Scudetto. Questa sera alle 21.45, infatti, all'Allianz Stadium si affronteranno Juventus e Atalanta, ovvero prima e terza forza del campionato. Un crocevia importante che potrebbe in qualche modo regalare un'attenzione tutta particolare alle ultime 6 giornate, ovviamente in caso di successo atalantino. Ne è ben consapevole Maurizio Sarri, tecnico bianconero che in conferenza stampa ha preso in prestito il pensiero di un illustre collega per spiegare le difficoltà del match: "La definizione più bella dell'Atalanta l'ha data Guardiola, è come andare dal dentista, si soffre sempre".

Lasciando da parte battute e citazioni, Sarri sa bene che tatticamente la sfida dello Stadium presenta insidie e tranelli: "L'Atalanta può metterti in difficoltà dal punto di vista tattico perché è una squadra aggressiva che viene a prenderti alta nella fase di costruzione. Dal punto di vista fisico ha accelerazioni importanti, è una partita difficile sotto tutti gli aspetti ed è da tenere molto in considerazione", ha proseguito. L'allenatore bianconero ha rispetto e considerazione per la banda di Gasperini, ma preferisce concentrarsi sui suoi giocatori e sul superare il blackout mostrato contro il Milan: "E' il momento di guardare oltre dal momento che il blackout è arrivato in un momento finale della stagione, è una questione di priorità".

Fra queste c'è pure la tenuta fisica e mentale dei suoi giocatori, alcuni dei quali apparsi in difficoltà nel secondo tempo di San Siro: "La panchina lunga mi pare un luogo comune, ultimamente è abbastanza corta. I parametri sono buoni, a San Siro ci siamo paralizzati su un rigore e dunque non abbiamo avuto un crollo fisico". Di certo, il pensiero bianconero sarà tutto incentrato sulla partita e sul tentativo di dare un'ulteriore spallata al campionato, senza particolari pensieri rivolti alla Champions dopo i sorteggi delle scorse ore: "Lasciamolo perdere, ora testa solo al campionato", ha chiosato Sarri.

