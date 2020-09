La FIGC conferma le date della Serie A: via il 19 settembre. Ma l'Inter parte dopo

Niente slittamento. In un clima di grande attenzione all'evoluzione del contagio e di ancora maggiore speranza che i tifosi possano tornare sugli spalti, la Serie A ripartirà il 19 settembre. La conferma arriva dal Consiglio Federale celebrato nella giornata appena conclusa in quel di Roma, in attesa di scoprire quale sarà il calendario: la cerimonia è prevista mercoledì 2 settembre, in diretta sui canali social della Lega Serie A e come sempre in diretta testuale su TMW. Tutti in campo tra 19 giorni, dunque, mentre la Serie B ripartirà il 26 settembre e la C il 27 con la D. Unica eccezione, nel massimo campionato, l'Inter e di conseguenza la sua avversaria alla prima giornata: l'esordio dei nerazzurri, che hanno concluso solo dieci giorni fa la propria stagione con la deludente sconfitta contro il Siviglia, avverrà infatti, salvo sorprese, nel weekend del 26/27 settembre.