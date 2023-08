La Fiorentina si rifà il look: a un passo Nzola e Christensen, ottimismo anche per Beltran

Fiorentina scatenata, basterebbero forse queste due parole per descrivere l'intensa domenica vissuta dietro al sommarsi di notizie sugli acquisti della società viola. Sono tre i colpi definiti dai toscani in questo weekend, pronti ad approdare a Firenze nella settimana che va iniziando: un nuovo portiere, che libera Cerofolini destinato al Frosinone, e due volti nuovi per l'attacco di Italiano che sono primo segnale di una rivoluzione a questo punto non più procrastinabile davanti neanche nelle idee della dirigenza.

Per la porta arriva Oliver Christensen, all'Hertha Berlino andranno 5 milioni di euro: siamo agli ultimi dettagli, entro un paio di giorni è atteso a Firenze per le visite. Tempistiche simili anche per M'Bala Nzola: l'accordo con lo Spezia è ormai cosa fatta, per una somma leggermente superiore ai 10 milioni di euro, il centravanti angolano ritroverà quell'Italiano con cui ha già fatto bene a La Spezia e Trapani. Costa il doppio invece l'argentino Lucas Beltran, del River Plate, intorno al quale le parti coinvolte fanno trapelare un grande ottimismo, in attesa dell'accelerata decisiva. La Fiorentina si sta rifacendo il look, intanto.