La grande attesa per il PSG e il possibile sgambetto a Sarri: Gasperini presenta Juve-Atalanta

"Il PSG punta a vincere la Champions, sicuramente sarà una grande emozione ma ora pensiamo solo al campionato". Non vuole distrazioni il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Il sorteggio di Nyon ha accoppiato la Dea col PSG, ma prima della sfida contro i campioni di Francia c'è da portare a termine la volata in campionato. A cominciare dalla gara di questa sera contro la Juventus. Una partita che, ad ogni modo, servirà da test anche in ottica europea, parafrasando il pensiero del Gasp: "Per noi sarà fondamentale in previsione Champions anche per capire la nostra consistenza e il nostro approccio, la Juventus è un'altra candidata alla vittoria finale. Simuleremo quello che potrà essere la sfida con il PSG, è una squadra che cercheremo di affrontare con attenzione e concentrazione".

Quindi spazio alle pure considerazioni riguardanti la partita. Le difficoltà sono evidenti, anche perché la Juventus sarà arrabbiata e in cerca di riscatto dopo il ko contro il Milan: "È una Juve che ha la possibilità e la voglia di raggiungere lo scudetto, credo che questo rimanga un grande vantaggio rispetto alla Lazio. Mancano 7 partite, sono un discreto numero, ma è chiaro che i punti contano molto di più", ha detto l'allenatore orobico al sito ufficiale della Dea. L'obiettivo? Fermandosi alla sfida di oggi, quello di dare continuità nonostante le sfide ravvicinate ogni 3 giorni. Mentre a livello generale l'asticella è sempre più alta: "Il primo obiettivo rimane la qualificazione in Champions, poi se passa da un miglioramento della classifica meglio ancora".

