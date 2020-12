La Juve ritrova CR750 e la vittoria. Brilla Chiesa, ora caccia alla continuità e al primo posto

vedi letture

Torna Cristiano Ronaldo e la Juventus torna a vincere. Dopo il deludente 1-1 in campionato contro il Benevento, i bianconeri di Andrea Pirlo superano la Dinamo Kiev col risultato di 3-0. Ancora aperto il primo posto, perché con lo stesso risultato il Barcellona ha battuto il Ferencvaros, ma la Vecchia Signora si gode Federico Chiesa, autore del primo gol e in generale protagonista di un’ottima prestazione. A segno anche Cristiano Ronaldo, gol numero 750 in carriera per lui, e il solito Alvaro Morata, che raggiunge Haaland in vetta alla classifica marcatori di Champions League. Tante cose buone per la Vecchia Signora, che mette in conto anche un po’ di sofferenza difensiva a cavallo dell’intervallo ma porta a casa i tre punti. E ottiene le risposte che voleva: “Serviva una prestazione così”, ha sottolineato lo stesso Pirlo a fine gara. Ora, ci sarebbe da cercare la continuità. Senza soffrire il passaggio dall’Europa al campionato.