Lazio bella di notte grazie al ritorno dei big. Sfatare il tabù della fase a gironi ora è possibile

Una Lazio bellissima che vince contro lo Zenit e si avvicina sempre più agli ottavi di finale. Traguardo non da poco per i biancocelesti che nella storia della Champions League hanno superato la fase a gironi solamente nella stagione 1999/2000. Tornano Lazzari, Immobile e Luis Alberto e la differenza si vede, eccome. Partita aperta e chiusa dalla Scarpa d'Oro, che sale a 3 reti in 2 partite. Notevole anche la prestazione di Correa, che non va in gol ma manda spesso i compagni di squadra a tu per tu col portiere. Serata storica per Parolo, che alla presenza numero 250 con la Lazio trova il suo primo gol in Champions League, a 35 anni e 10 mesi. Serata importante anche per Reina, confermato da Inzaghi e a 174 presenze europee: scalzato Xavi, solo Cristiano Ronaldo e Casillas hanno fatto meglio. Simone Inzaghi soddisfatto applaude la prova dei suoi e sottolinea come le cose stiano andando ben oltre le più rosee aspettative. Col successo del Borussia Dortmund contro il Brugge il vantaggio sui belgi è di 4 punti e la matematica qualificazione agli ottavi può arrivare già mercoledì.