Maran ringrazia vecchi e nuovi: il campionato del Genoa comincia con un poker e tre punti

Partito bene il campionato del Genoa, che incamera subito tre punti all'esordio stagionale, affermandosi con un rotondo 4-1 su un Crotone in difficoltà sin dall'approccio. Proprio lì è stata la chiave di volta del successo genoano, in quei 10 minuti in cui la coppia d'attacco lanciata da Maran ha subito lasciato il segno. Di fatto Maran ringrazia tutti. Nuovi nuovi, su tutti gli autori degli ultimi due gol Zappacosta e Pjaca, e vecchi: prima Destro, poi Pandev grazie a un tocco sotto sublime hanno aperto la strada al successo finale. Specie il macedone sembra vivere una seconda giovinezza sempre più eterna: tra chi è mosso dai semplici obiettivi di squadra, e chi ha anche il surplus di una spinta personale di rilancio, Maran si dice soddisfatto delle risorse che ha, e non ne fa una questione di modulo. Di lavoro da fare ce n'è ancora ma intanto si prende i primi tre punti del suo percorso.