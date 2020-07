Napoli, brutto pareggio contro il Bologna. Gattuso: "E' sembrata la squadra di 5 mesi fa"

Il Napoli ha pareggiato 1-1 al Dall'Ara in una gara valida per la 33esima giornata di Serie A. In vantaggio con Kostas Manolas, la squadra di Gattuso è stata raggiunta a dieci minuti dalla fine da Musa Barrow e ha rischiato anche di perdere una partita gestita male dopo il vantaggio. "Nella ripresa eravamo lunghissimi, sembravamo la squadra di 4-5 mesi fa", ha dichiarato nel post-gara un Gattuso per nulla soddisfatto del match. Politano il migliore in campo, male i titolari entrati a gara in corso così come Milik.

Con questo pareggio, il Napoli è stato raggiunto dal Milan al sesto posto in classifica: adesso ha 53 punti, a -4 dalla Roma quinta in classifica.