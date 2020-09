Non è stato un successo, alla fine è una plusvalenza: Schick saluta la Roma

vedi letture

Poteva andare meglio. Alla fine, almeno, è stata una plusvalenza. Patrik Schick, dopo aver colpito la Bundesliga con la maglia del Lipsia, lascia la Roma. Questa volta, in via definitiva: l'attaccante ceco è stato infatti ceduto al Bayer Leverkusen. Operazione da 26,5 milioni di euro, più il 10% sul maggior prezzo eventualmente incassato dalle Aspirine in caso di futura rivendita. Una cessione che, comunque, porterà nelle casse una plusvalenza da 9,6 milioni di euro: un buon risultato.

Ma nel complesso è stato un flop. Perché le cifre di oggi sono comunque inferiori a quei 42 milioni potenziali che la Roma ha investito solo tre anni fa per strapparlo alla Sampdoria. 8 gol in 58 presenze con la maglia giallorossa, invece, testimoniano come l'avventura capitolina sia andata decisamente male. Non all'altezza delle aspettative, come minimo. Erano troppo alte? Erano giustificate da quel che Schick aveva fatto vedere a Genova. In Germania (10 gol in 22 gare in Bundesliga) si è riavvicinato a quei livelli. E ora dice addio all'Italia in via definitiva. Almeno per ora.