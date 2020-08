Oggi il "Tomorrow" di Pogba: tifosi dello United impazziti per il tweet. Poi il chiarimento

Prima il tweet che ha mandato in tilt i tifosi del Manchester United, poi il chiarimento. Paul Pogba ha chiarito il suo "Tomorrow", ancora una volta attraverso il suo profilo social, affermando: "Un indizio per domani... Ninete a proposito del calcio". Caso rientrato e probabilmente non arriverà nessun annuncio sul rinnovo.

TOMORROW 👀 — Paul Pogba (@paulpogba) August 11, 2020