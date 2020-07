Parma, tutti negativi ai nuovi tamponi. Castellacci: "Menomale che è cambiato il protocollo"

Sospiro di sollievo in casa Parma. La squadra, che sabato ha riscontrato un positivo nel gruppo squadra, quest'oggi è potuta scendere in campo contro il Bologna perché prima del match ha comunicato che, a seguito di ulteriori tamponi: "Tutto il gruppo squadra è risultato negativo, compreso il membro in questione, che continuerà l’isolamento e per il quale sono in corso gli approfondimenti del caso".

Per la disputa della partita fondamentale il cambio di regolamento in merito alla gestione della quarantena, come sottolineato anche dal professor Enrico Castellacci: "Con il protocollo precedente sarebbe finito il campionato visto che sarebbe scattata la quarantena obbligatoria per tutti i calciatori e quella squadra non avrebbe potuto scendere in campo per 14 giorni".