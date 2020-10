Pedro firma la prima vittoria della Roma di Friedkin, Fonseca sorride e chiede Smalling

Paulo Fonseca chiede a gran voce il ritorno di Chris Smalling, ma intanto sorride per la prima vittoria in campionato. La Roma batte l’Udinese 1-0, decide un gran gol di Pedro. I giallorossi vincono, semplicemente, perché sono più forti dei friulani: soffrono, ma hanno i campioni che decidono questo tipo di partite. Non Dzeko, convincente in manovra ma ancora abulico sotto porta: ci pensa lo spagnolo, questa volta. Tra i migliori, in una serata dove non si può non premiare il portiere Mirante o lo straripante talento difensivo di Ibanez, uno che l’Atalanta non si capisce come abbia potuto lasciar andare così. Basta stasera, forse non basterà per raggiungere quegli obiettivi che la Magica chiede a sé stessa. Ecco perché Fonseca, dopo aver firmato una vittoria a suo modo storica, perché la prima dell’era Friedkin, chiede alla sua proprietà una mano. Soprattutto lì dietro.