Politano e una grande difesa: il Napoli passa all'Anoeta. Gattuso: "Bravi ragazzi, squadra solida"

Il Napoli ha riscattato la sconfitta di una settimana fa contro l'AZ Alkmaar e in una gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League ha battuto 1-0 la Real Sociedad all'Anoeta. La gara è stata decisa da un gol di Matteo Politano e da un'ottima prestazione della difesa. "Ci giocavamo un bel 50% del passaggio del turno dopo aver complicato con il k.o. con l'AZ. Non era facile venire qui, contro una squadra in salute. La Real Sociedad di solito fa pressione ultra-offensiva, oggi ha cambiato e ci ha messo in difficoltà. A livello tattico la mia squadra mi è piaciuta tantissima, a livello tecnico potevamo fare meglio. Ma bravi ai ragazzi perché siamo stati solidi", ha detto Gattuso nell'intervista post-gara.