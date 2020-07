Reazione post Bologna, elogi all'Hellas e fiducia nella rosa: Inter, le parole di Antonio Conte

La sconfitta contro il Bologna non è proprio andata giù, al tecnico dell'Inter Antonio Conte. Il confronto con la dirigenza prima e con la squadra poi e le parole nell'immediato post partita hanno ben raccontato quanto il ko sia stato indigesto, ma nell'intervento di ieri al canale tematico nerazzurro il tecnico ha chiesto ai suoi di lasciarsi la delusione alle spalle. Per ripartire, provare a sfruttare il ko della Juventus per rosicchiare qualche punto e magari sperare in un finale di stagione con qualche sorpresa. "In questi casi il fatto che la gara successiva sia così vicina temporalmente è meglio, perché sicuramente deve rimanere qualcosa a livello di amarezza e di delusione, però al tempo stesso ti devi concentrare sul prossimo match", ha spiegato Conte prima di concentrarsi sugli avversari: "Una buonissima squadra che sta facendo un ottimo campionato, una delle rivelazioni di questa stagione".

Chiosa finale sulla sua rosa. Dopo la chiamata alle responsabilità individuali e il finale di stagione indicato come esame per tutti i giocatori nel post Bologna, Conte ha dedicato una carezza alla squadra. Bastone e carota. "A volte si decide di non rischiare perché c’è il timore di poter perdere il giocatore per tante partite ma da parte mia c’è la completa fiducia verso tutti i miei calciatori, quindi la possibilità di dare spazio a tutti perché so che è uno spazio che viene ben ripagato nella prestazione, nell’attitudine, nella voglia e nella determinazione", le parole di Conte in merito.

