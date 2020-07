Serie A, la classifica aggiornata: Juventus in fuga per il titolo, il Napoli aggancia la Roma

Questa la classifica aggiornata al termine della 30esima giornata di Serie A, che si è conclusa con il successo del Napoli sulla Roma. È bagarre per la lotta all'Europa, mentre i giochi per lo Scudetto sembrano fatti dopo i ko di Lazio e Inter. La Juventus si trova ormai a +7 sui biancocelesti e a +11 sui nerazzurri, con il titolo ormai alla portata. Il Napoli, invece, battendo la Roma la ha agganciata in classifica, rimettendo in discussione la corsa almeno per l'Europa League.

Juventus 75

Lazio 68

Inter 64

Atalanta 63

Roma 48

Napoli 48

Milan 46

Verona 42

Bologna 41

Sassuolo 40

Cagliari 39

Parma 39

Fiorentina 34

Udinese 32

Sampdoria 32

Torino 31

Genoa 27

Lecce 25

Brescia 21

SPAL 19