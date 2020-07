Serie B, 34^ giornata: i risultati. Crotone verso la Serie A. Crollano Pescara e Perugia

Trentaquattresima giornata del campionato di Serie B che va in archivio con risultati importanti sia in vetta che in coda alla classifica. Nelle parti alte della graduatoria, al di là della sconfitta del Benevento già promosso a Trapani, la prima pagina va al Crotone di Giovanni Stroppa che supera di misura il Pordenone nello scontro diretto e si porta al secondo posto in solitaria con cinque lunghezze sullo Spezia che sul campo del Livorno già retrocesso, conquista tre punti che gli permettono di scavalcare proprio i Ramarri. In zona playoff ottima la Salernitana che si impone 4-1 sul Cittadella.

Nella parte bassa della classifica terzo successo consecutivo per Cremonese, in extremis sul Chievo, e Ascoli (1-0 sull'Empoli), che oggi si trovano fuori dalla zona playoff dopo un lungo periodo. Continua il trend positivo anche per il Trapani, al sesto risultato utile consecutivo.

Tremano, invece, il Pescara che pareggia a Venezia (ultima vittoria lontana oramai cinque turni) e il Perugia che crolla nello scontro diretto contro il Cosenza perde per la terza volta nelle ultime quattro giornate trovandosi al quintultimo posto in classifica.

Di seguito il riepilogo dei risultati della 34^ giornata:

Cosenza-Perugia 2-1 (12' Bruccini, 74' Baez, 78' Falcinelli)

Ascoli-Empoli 1-0 (20' Eramo)

Cremonese-Chievo 1-0 (90' Mogos)

Crotone-Pordenone 1-0 (45' Simy)

Entella-Pisa 1-1 (9' Vido, 94' Pellizzer)

Frosinone-Juve Stabia 2-2 (4' Mallamo, 10' Brighenti, 57' Forte, 75' Dionisi)

Livorno-Spezia 0-1 (49' Mastinu)

Salernitana-Cittadella 4-1 (14' Gondo, 32' e 62' Lombardi, 37' Gargiulo, 85' Kiyine)

Trapani-Benevento 2-0 (35' Pagliarulo, 73' Coulibaly)

Venezia-Pescara 1-1 (48' Firenze, 76' Zappa)

Questo il programma della 35^ giornata, in campo venerdì 17 luglio:

Pescara-Frosinone

Benevento-Livorno

Cittadella-Ascoli

Crotone-Salernitana

Empoli-Entella

Juve Stabia-Chievo

Perugia-Cremonese

Pisa-Trapani

Pordenone-Cosenza

Spezia-Venezia

Infine, la classifica:

Benevento 77 punti (PROMOSSA IN SERIE A)

Crotone 61

Spezia 56

Pordenone 55

Cittadella 52

Frosinone 52

Salernitana 50

Empoli 48

Chievo 47

Pisa 47

Entella 44

Cremonese 43

Ascoli 42

Pescara 41

Venezia 41

Perugia 41

Juve Stabia 38

Trapani 35*

Cosenza 34

Livorno 21 (RETROCESSO IN SERIE C)

* penalizzato di due punti dalla Corte Federale