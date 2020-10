Stop a calcetto e feste private. A rischio anche Dilettanti e giovanili

È stata un'altra giornata di passione per il calcio e per il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. Il nuovo Dpcm potrebbe fermare il calcetto e le feste private, oppure i matrimoni con molti invitati - con un tetto a 30 persone - ma che almeno sulla carta doveva lasciare tranquilli l'attività sportiva dei dilettanti. In serata invece si sono paventate altre ipotesi, come quella di una chiusura totale anche per Dilettanti e Giovanili.