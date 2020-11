Uno schiaffo ai sogni del mondo: il City blinda Guardiola, il rinnovo è ufficiale

Josep Guardiola ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Manchester City . Contratto fino al 2023, è arrivato in giornata il comunicato da parte dei Citizens. "Il Manchester City ha annunciato che Pep Guardiola ha firmato un nuovo accordo, fino al 2023. Da quando è arrivato al Manchester City, il tecnico catalano ha attuato una trasformazione sullo stile di gioco del club e ha guidato la squadra verso otto importanti trofei, stabilendo una serie di record significativi lungo la strada. In totale ha vinto 181 partite su 245 - una percentuale di vittorie del 73,87 percento - vincendo un titolo ogni 31 partite". Uno schiaffo a tutte le società che sognavano di vederlo in panchina e pure la fine di una telenovela. Guardiola andrà avanti col club inglese, dove ha iniziato una dinastia e un ciclo che va ben oltre al campo e al terreno di gioco.

Le parole di Guardiola Pep Guardiola ha deciso di continuare la sua avventura al Manchester City. Il tecnico catalano ha commentato il rinnovo fino al 2023 con il club inglese: "Mi sono sentito il benvenuto nel Club e nella città dal primo giorno. I giocatori, lo staff, i tifosi, la proprietà, tutti mi hanno accolto bene. Da allora abbiamo vinto partite e trofei, e siamo tutti molto orgogliosi di questi successi. Avere questo tipo di supporto è la cosa migliore che un manager possa desiderare. Ho tutto per fare bene il mio lavoro e sono onorato dalla fiducia che il proprietario, il presidente, Ferran e Txiki hanno dimostrato di avere. Saremo qui per altri due anni: la sfida per noi è quella di continuare a migliorare ed evolvere, e sono molto entusiasta di aiutare il Manchester City a farlo".