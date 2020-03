Paganini non ripete, Gasperini sì. Terza gara da 7 gol e un vecchio record del Milan nel mirino

Per la terza volta in questo campionato, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha segnato 7 gol in una sola partita. A differenza del musicista genovese che nel 1818 non volle bissare il suo spettacolo di fronte al re Carlo Felice, il tecnico della Dea e più in generale tutta la sua squadra sembrano averci preso gusto, a demolire le difese avversarie. Era già successo con l’Udinese, nella trasferta di Torino e oggi in quella di Lecce, per un totale di 21 gol segnati in 270’ di gioco. Estendendo il ragionamento, l’Atalanta ha segnato almeno 5 gol in 5 sfide totali, considerando anche i 5-0 contro Milan e Parma.

Un record, quello delle 5 gare con almeno 5 gol all’interno di un campionato, che resiste dal ’58-’59 quando il Milan di partite del genere ne chiuse addirittura 6. Ma oggi, con ancora 13 gare da giocare e una Champions da conquistare, la sensazione è che l’Atalanta di Gasperini possa raggiungere anche quel record del Milan di Bonizzoni.