Il più bel finale Scudetto che non abbiamo visto

vedi letture

"Vogliamo solo fare festa". La frase di Maurizio Sarri è un chiaro segnale a quello che sarà il clima di domani contro la Roma. Non si sa se l'idea è ancora quella di schierare una formazione di under23, non è da escludere, ma la spina sarà staccata, con il pensiero a Lione. Così la bellezza degli incroci di questa sera, tra Inter-Atalanta, Juventus-Roma e Napoli-Lazio ci poteva regalare una straordinariamente intensa giornata, quasi da harakiri giapponese.

IMMAGINAZIONE - La Lazio era a un solo punto dalla Juventus: se la classifica si fosse conservata così, la Roma avrebbe staccato completamente la spina per non avvantaggiare i rivali cittadini? Una sorta di "Oh no" da contrappasso dantesco, poiché in città - dal famoso Lazio-Inter di qualche stagione fa - i romanisti prendono in giro i laziali per quello striscione comparso ai gol dei nerazzurri. Ma è vero anche il contrario: il Napoli cosa avrebbe fatto se la Lazio, all'ultima giornata, avesse dovuto vincere a tutti i costi? Certo, bisognerebbe avere un finale thriller, con le prime quattro che non erano così lontane dall'obiettivo Champions League, ma giocarsi un'ultima carta per entrarci.

ATALANTA E INTER - Fra l'altro a Bergamo si gioca una delle sfide più interessanti di questa ultima giornata. Se fossero rientrate entrambe nella corsa Scudetto, con l'Atalanta magari in vantaggio, cosa avrebbe fatto l'Inter? Quanti incroci potevano capitarsi con questo calendario così fitto e con moltissime probabili combinazioni? Probabilmente ci siamo persi, grazie allo Scudetto della Juventus, una serata inimmaginabile e irripetibile. Certamente è un peccato per il nostro calcio (chiaramente non per la Juve) ma forse sarebbe interessante, al momento di redigere i calendari, di lasciare grandi scontri, per quanto possibile, all'ultima giornata.