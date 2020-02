vedi letture

La Juventus ha dei grossi problemi, ma i cavalli buoni si vedono all'arrivo

Brutta, lenta, aggrappata al fraseggio. La Juventus che tira una volta in porta contro il Milan sarebbe da dimenticare. Invece sia Gianluigi Buffon che Maurizio Sarri dicono di avere visto dei miglioramenti nella fase di possesso palla. Eppure i rossoneri, fino al gol di Rebic, hanno impegnato almeno cinque volte il portiere avversario, per non contare i tiri usciti di poco. Il Milan ha dominato, ed è una situazione che non si verificava dal 2013, dati Opta alla mano. Anche se ieri sera bastava vedere la gara per capire come Pioli possa essere soddisfatto da una parte e infastidito dall'altra.

LA JUVENTUS NON MUORE (QUASI) MAI - Contro il Verona si era vista una formazione abbastanza abulica, con il solo gol di Cristiano Ronaldo da salvare. Così è successo a San Siro, dove la grande, fra le due, è sembrata di gran lunga il Milan. C'è sicuramente un problema Higuain, che non segna più e gioca pochissimo, come Dybala è un equivoco tattico: non può fare il centravanti, ieri è stato più regista alla Gomez. Peccato che il Papu giochi molto più dietro, quasi galleggi sulla linea dei centrocampisti. E Ronaldo, senza il suo Benzema (o chiunque a farne le veci) sembra spaesato. Il Pipita è importante per questo ma, come Benzema, soffre la calamita CR7. Nel 2017-18 Karim segnò solo 5 gol in campionato, un'involuzione evidente che ha colpito anche Mandzukic un anno fa.

I CAVALLI BUONI - Certo, si può anche supporre che, alla fine, la Juventus è in ballo in tutti e tre i fronti, può chiuderli tutti come nessuno. Perché la squadra è completa in tutti i reparti, forse manca solo il centravanti che segni, seppur ne abbia uno di livello mondiale. Ora però è tempo di critiche, poiché Sarri non può dire di avere avuto "sensazioni molto positive". È falso, al di là della necessità di difendere una squadra che può arrivare e vincere tutto, come l'Inter di José Mourinho. Ma dovrà darsi una svegliata e sorpassare problemi che, al momento, sembrano davvero grossi.