vedi letture

Lionel Messi giura amore al Barcellona. In un'intervista con uno sfondo non casuale

Alle spalle, un motto che è un manifesto. Che è pure una campagna pubblicitaria ma che è più di una coreografia. E' il claim di Nike per celebrare i vent'anni di col Barcellona di Lionel Messi e il fatto che il barbuto argentino sieda davanti a quello sfondo, per confessare il suo amore alla Catalogna, non è un caso. "La pilota ens fa mes", in catalano. "Il pallone ci rende di più". E che quel Mes sia nel motto della squadra, Mes que un club, e che sia pure il Natale del cognome di Messi, non è un caso. E' un segno condiviso e sfruttato, non potrebbe essere altrimenti.

Un corto da Oscar Però che sul back dell'intervista al Mundo Deportivo, anticipata oggi e in edicola domani, ci fosse proprio quella scritta, non è un caso. Perché quella campagna pubblicitaria, per festeggiare il ventennio, è pure un inno a Lionel Messi. All'unione, al sangue, all'identità. Quel cortometraggio inizia con un interrogativo. "Tell me, what do you see?". Cosa vedi? Il premio Oscar, Wally Pfister, dipinge un capolavoro. C'è tutto, i quartieri, le feste, i personaggi di Barcellona, i tifosi storici. Poi Iniesta, Piqué, Sergi Roberto, le donne del Barça Women e Lionel Messi.

"E' la mia città" D10S dice che Barcellona è casa sua, è la sua città, pur sentendo nostalgia delle radici e di Rosario. "Dimmi, cosa vedi? Solamente un uomo. Ma quando il pallone è mio, ne sono migliaia tutti insieme. Sono questa città, sono ogni quartiere, ogni via e ogni piazza. Quando il pallone è mio, li porto tutti con me. Questa città è tanto tua quanto mia. Noi giochiamo la stessa partita, nello stesso momento. Sì, sono io che indosso questo stemma, ma in realtà è a te che appartiene. E quando perdiamo il pallone, ce lo riprendiamo costi quel che costi. Perché è proprio quando abbiamo il pallone, che la nostra voce riempie la notte. Noi diventiamo la luce di Barcellona. Quando il pallone è nostro, loro ci vedranno. Loro ci ascolteranno. Il pallone ci rende qualcosa di più". Quella pubblicità, di due anni fa, racconta da sola l'intervista di Lionel Messi. Che giura ancora amore a Barcellona.