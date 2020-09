Morata, Dzeko e la strategia dello scacchista Fabio Paratici

Garry Kasparov sarebbe orgoglioso di Fabio Paratici. Che è lo scacchista per antonomasia del calciomercato italiano. Gioca su più tavoli, da capostazione delle trattative nostrane. Più treni su più binari, poi al volo su quello più conveniente, sul primo scelto, lasciando fermo in stazione e al palo l'altro o gli altri nomi. Fa così da sempre, per virtù, per necessità. Perché la Juventus da tempo tira le fila delle trattative italiane anche grazie a questa filosofia. Sempre sul pezzo, senza mai lasciar nulla d'intentato o al caso. Poi può andare a buon fine, un'altra può sfumare, un colpo può riuscire o miseramente fallire. Così tiene viva Edin Dzeko con la Roma, ma era convinto d'averla chiusa e così non è stata per le resistenze del Napoli sul fronte Arkadiusz Milik. Però negli stessi giorni non ha esaurito i contatti con gli intermediari di Olivier Giroud del Chelsea e pure con Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Il tutto con un occhio al Consolato e con gli uomini vicini a Luis Suarez, pronto a salutare il Barcellona, in volo per Perugia e in attesa di nuove sul passaporto. La filosofia di Paratici è quella di uno scacchista, di uno che studia ogni mossa, su ogni tavolo, prima di muovere la sua. E questo ha pure l'effetto di mettere i bastoni tra le ruote alle concorrenti. Stavolta ci ha provato il Napoli, col valzer Milik-Dzeko. Paratici ha mosso un'altra pedina, un altro treno. Diretto a Madrid, verso Alvaro Morata.