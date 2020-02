vedi letture

Personalità e zero errori. Francesco Acerbi è il miglior difensore del campionato?

Anche ieri, nel successo contro l'Inter, Francesco Acerbi è risultato essere uno dei migliori in campo della Lazio seconda in classifica e ad un solo punto dalla Juventus. 24esima presenza su 24 partite giocate, Acerbi è il leader di quella che oggi è la miglior difesa del campionato, anche se 'ridurre' il suo contributo al ruolo di ministro della difesa è probabilmente riduttivo.

Il rendimento dell'ex Sassuolo è sotto gli occhi di tutti ed i numeri certificano la sua crescita continua, ma come detto il suo apporto alla causa biancoceleste non finisce qui. Perché Acerbi, nella sua seconda stagione capitolina, sembra aver trovato la completa e definitiva consacrazione anche a livello di continuità di rendimento. Quella di impiego c'è sempre stata, difficile ricordarsi una gara saltata nel passato recente, ma ora anche i voti in pagella sono (quasi) sempre dalla sua parte. Per comprendere meglio il ragionamento, basta vedere i giudizi di questa stagione: per TMW, Acerbi in una sola occasione non ha raggiunto la sufficienza, meritandosi un 5,5 all'ottava giornata nel 3-3 contro l'Atalanta (complice un primo tempo da incubo della squadra). Infine la crescita dal punto di vista della personalità: in campo, lo si vede dalle tribune così come dalla tv, Acerbi prende spesso e volentieri per mano i compagni, di reparto e di squadra. Guidandoli e dando sicurezza soprattutto nei momenti di difficoltà. Motivi per cui il ct Mancini, in vista di Euro2020, su di lui non ha particolari dubbi. Non ce ne vogliano Bonucci, De Ligt, Skriniar, De Vrij e tutti gli altri, ma alla luce di quanto detto fin qui la domanda è più che lecita: Francesco Acerbi, oggi, è il miglior difensore dell'intera Serie A?