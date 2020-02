vedi letture

Un Mago a Londra (pagato quanto Joelinton). Ziyech sarà il rimpianto delle big italiane

In Italia piaceva un po' a tutte le big. E ci mancherebbe, vien da dire. Anche chi non ha avuto la fortuna di seguirlo dal vivo, sul campo, guardando un video delle sue skills su YouTube può apprezzare le straordinarie qualità tecniche di Hakim Ziyech. Ovvero il nuovo, fiammante, colpo del Chelsea di Frank Lampard.

Dopo le voci di ieri e le mezze indicazioni di Ten Hag ("non capisco come possa essere ancora qua, ma qualcosa sta per succedere"), un po' a sorpresa l'Ajax ha annunciato il trasferimento ai Blues al termine della stagione. Con i londinesi che per il suo cartellino pagheranno una cifra tutto sommato equa, visto il mercato attuale: 40 milioni di euro. Più un ulteriore possibile 10% in bonus vari ed eventuali. Gli stessi soldi, per contestualizzare il tutto, spesi dal Newcastle per prendere Joelinton dall'Hoffenheim. Dallo Zenit per prendere Malcom. E meno di quanto pagato dal Real Madrid sia per Ferlan Mendy che per Eder Militao. Esempi di trasferimenti recenti i cui prezzi, per ordine di grandezza, possono essere avvicinati a quello di Ziyech.

Rimpianto per le italiane? - Quella che si era mossa concretamente era la Roma. Ma in tempi precedenti anche Inter, Juventus e Napoli avevano mostrato interesse (e forse anche qualcosa in più). Un giocatore, Ziyech, dalla classe sopraffina. Capace di dribblare chiunque sul campo, a volte pure se stesso. Di calciare e di segnare. Di correre e sacrificarsi. E di mettersi al servizio dei compagni, quando occorre assistere. Insomma un giocatore qualitativo, duttile e completo. Che ricorda in molti aspetti (almeno per chi scrive) il miglior Angel Di Maria. Un disegno, quello appena fatto, parziale ma trasversale delle qualità del prossimo acquisto del Chelsea. Che a Stamford Bridge potrebbe raccogliere l'eredità ancora vacante di Eden Hazard. E far aumentare, in un futuro non troppo lontano, i rimpianti di quegli uomini mercato italiani che non hanno voluto (o potuto) fare all-in sul marocchino classe '93.