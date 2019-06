ESCLUSIVA TMW - Marino: "Udinese, modello in Europa. Darò il mio contributo"

A pochi giorni dalla nomina e dal gran ritorno a casa, Pierpaolo Marino, parla in esclusiva a Tuttomercatoweb. Progetti per il futuro, sicuramente, ma soprattutto il grandissimo piacere di tornare a lavorare per la famiglia Pozzo, dopo le grandi esperienze vissute a Napoli e Bergamo....