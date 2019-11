Un talento al giorno, Bruce Sangochian: un Lavezzi dal Messico

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Protagonista al Mondiale Under 17 messicano, il classe 2002 Bruce El-Mesmari Sangochian non ha marcato gol ma è stato tra i più positivi nell'ultimo successo dei centroamericani, contro le Isole Salomone: parliamo di un giocatore abilissimo tecnicamente e capace di slalomare tra gli avversari come uno sciatore provetto, "aiutato" anche dalle dimensioni ridotte (1 metro e 60 per 55 kg). Per questo e per altri motivi lo abbiamo avvicinato al Pocho Lavezzi, di cui condivide anche la folta capigliatura che accompagnava l'ex Napoli ad inizio carriera.

Nome: Bruce El-Mesmari Sangochian

Data di nascita: 23 aprile 2002

Nazionalità: messicano

Ruolo: fantasista-attaccante esterno

Squadra: Pachuca

Assomiglia a: Ezequiel Lavezzi