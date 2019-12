© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Numero 10 dell'AZ Alkmaar e dell'Olanda Under 21, il classe 1998 Dani de Wit è diventato immediatamente il leader del nuovo corso orange: l'Ajax non ci ha creduto e ora lo rimpiange, visti i numeri con le selezioni giovanili dell'Olanda. Un numero 10 dal grande fisico che non ha però saputo conquistare il club della sua vita e che ora fa faville con l'AZ: 21 presenze in stagione e un ruolo sempre più centrale nel club oltre che in nazionale.

Nome: Dani de Wit

Data di nascita: 28 gennaio 1998

Nazionalità: olandese

Squadra: AZ Alkmaar

Ruolo: fantasista

Assomiglia a: Johan Micoud