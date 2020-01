© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Lautaro Martinez della penisola ellenica si chiama Dimitrios Emmanouilidis e gioca nel Panionios: seconda punta o prima, il greco è cresciuto nel Panathinaikos e dopo le prime esperienze nella squadra dove è cresciuto, ha scelto la via del prestito per completarsi. Col Panionios ha collezionato 11 gettoni e cinque gol, una media di circa un gol ogni 85 minuti: parliamo di un attaccante molto completo, capace di adattarsi sia come esterno che come attaccante centrale. Tenerlo vicino alla porta, vista la sua media, è certamente una buona idea comunque.

Nome: Dimitrios Emmanouilidis

Data di nascita: 24 ottobre 2000

Nazionalità: greco

Posizione: attaccante centrale

Squadra: Panionios

Assomiglia a: Lautaro Martinez