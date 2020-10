Un talento al giorno, Eric Junior Dina-Ebimbe: è arrivo il momento dell'esordio in Ligue 1

Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, Eric Junior Dina-Ebimbe si è messo in luce nel Championnat de France amateur ma soprattutto con il suo prestito al Le Havre, con la cui maglia ha fatto il suo esordio fra i professionisti. Ben presto è diventato titolare, collezionando in totale 25 presenze e 3 reti prima dello stop alle competizioni di marzo. Il gioiellino del PSG quest'anno è passato al Dijon, finalmente in Ligue 1 e si appresta a esordire nella sfida contro il Rennes: parliamo di un centrocampista molto eclettico, che ama giocare come esterno destro ma capace di disimpegnarsi anche come mezzala.

Nome: Eric Junior Dina-Ebimbe

Data di nascita: 21 novembre 2000

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Dijon

Assomiglia a: Blaise Matuidi