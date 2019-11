Un talento al giorno, Germán Valera: un futuro asso per Simeone

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Capace di agire come attaccante destro, sinistro ma anche centrale, il fantasista dell'Atletico Madrid Germán Valera rappresenta il futuro della selezione spagnola e dei Colchoneros: in Spagna sono pronti a scommettere forte sul futuro di questo giovane fantasista, capace di incantare al Mondiale Under 17 col suo incredibile controllo di palla, i passaggi filtranti per i compagni e in generale la capacità di essere leader tecnico indiscusso per la sua squadra. Centrale come lo è Luis Alberto per la Lazio in questo momento, motivo per cui lo abbiamo avvicinato al numero 10 di Simone Inzaghi.

Nome: Germán Valera Karabinaite

Data di nascita: 16 marzo 2002

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: attaccante

Squadra: Atletico Madrid

Assomiglia a: Luis Alberto