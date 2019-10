© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ci sono due correnti di pensiero sul classe 2002 della Dinamo Zagabria Josko Gvardiol. Ha già esordito con la prima squadra, gioca regolarmente in seconda serie, ma ha una certa predisposizione agli infortuni. Per il resto rischia di essere un top assoluto, tanto che l'Inter aveva portato una proposta di circa 5 milioni di euro per acquistarlo, solamente un anno e mezzo fa. Offerta rispedita al mittente con perdite, si è messo in luce contro l'Atalanta in Youth League.

Nome: Josko Gvardiol

Data di nascita: 23 gennaio 2002

Nazionalità: croato

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Dinamo Zagabria

Assomiglia a: Dario Simic