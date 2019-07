© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Doppietta all'esordio contro il Paraguay, si è ripetuto contro il Perù, sbloccando la partita in avvio e regalando un assist decisivo a metà ripresa: questo nello scorso Sudamericano. Nella rassegna iridata invece Jordan Lenin Rezabala non ha segnato gol ma ha disegnato calcio, mettendosi in mostra anche nella finale 3°-4° posto vinta contro l'Italia. Ma il talento più grande dell'Ecuador non ha ancora esordito nel professionismo: un paradosso destinato a rimanere tale ancora per poco, visto che il fantasista punta dritto all'esordio in Nazionale. Sinisto dolcissimo e fisico da mezzapunta, Rezabala si è distinto come il miglior giovane dell'intero Mondiale Under 20 disputato in Polonia.

Nome: Jordan Lenin Rezabala

Data di nascita: 29 febbraio 2000

Nazionalità: ecuadoriano

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Independiente Juniors

Assomiglia a: Neymar