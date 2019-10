Un talento al giorno, Jovane Cabral: Giovane Leone pronto a ruggire

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il "nuovo Leone" su cui lo Sporting Lisbona è pronto a scommettere: Jovane Cabral, attaccante esterno che ricorda un po' il milanista Leao per movenze e caratteristiche fisiche, è il talento su cui i Leoni lusitani vogliono investire. Gran tiro da fuori area, velocità nello stretto e capacità di agire come seconda punta e come esterno nel tridente, un must per chi gioca in Portogallo.

Nome: Jovane Cabral

Data di nascita: 14 giugno 1998

Nazionalità: capoverdiano

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Sporting Lisbona

Assomiglia a: Leao