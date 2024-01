Ufficiale Sorpresa in casa Salernitana, addio anticipato a Jovane Cabral. Va all'Olympiacos

vedi letture

Addio a sorpresa, visto che non era stato preventivato, in casa Salernitana. Lascia in anticipo Jovane Cabral (25 anni, in foto), arrivato quest'estate in Campania dallo Sporting Clube de Portugal a titolo temporaneo.

Risolto anticipatamente il prestito, i portoghesi lo hanno a loro volta ceduto in Grecia. Terminerà la stagione nell'Olympiacos. Peraltro in questo momento Cabral è ancora impegnato in Coppa d'Africa con Capo Verde.