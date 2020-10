Un talento al giorno, Marcelo Flores: l'Arsenal non si fa sfuggire il prossimo Lozano

vedi letture

Nato in Canada, cresciuto alle Isole Cayman e formatosi in Inghilterra - originariamente ad Ipswich, ora all'Arsenal - ha scelto di rappresentare il padre paese, Messico. Marcelo Flores è un centrocampista offensivo molto versatile e pieno di talento, che guarda a Philippe Coutinho come modello: si è già allenato con la prima squadra dell'Arsenal e grazie al rinnovo di contratto firmato pochi giorni fa, i Gunners si sono assicurati il suo talento per diversi anni. Chissà che Arteta non lo schieri da titolare già in qualche gara europea di questa stagione.

Nome: Marcelo Flores

Data di nascita: 1 maggio 2003

Nazionalità: messicano

Ruolo: centrocampista offensivo

Squadra: Arsenal

Assomiglia a: Philippe Coutinho