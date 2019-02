Un talento al giorno, Mert Müldür: il terzino ideale per il "tre e mezzo"

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Nativo di Vienna, con chiare origini turche, il difensore del Rapid Mert Müldür avrà l'occasione di mettersi in mostra anche in una fase finale di Europa League da stasera, contro un avversario prestigioso come l'Inter. Quasi un metro e novanta di terzino, capace di interpretare senza problemi tutti i ruoli del quartetto difensivo, potendo giocare anche da centrale. A Vienna gioca da laterale destro ma sembra l'interprete perfetto per tutti gli allenatori che amano giocare con un "tre e mezzo", affiancando quindi un laterale abile difensivamente ai due centrali difensivi. Anche dal punto di vista della manovra comunque Müldür si fa apprezzare e in stagione ha già firmato un paio di assist e un gol.

Nome: Mert Müldür

Data di nascita: 3 aprile 1999

Nazionalità: austriaco

Ruolo: terzino destro

Squadra: Rapid Vienna

Assomiglia a: Nikola Milenkovic