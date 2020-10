Un talento al giorno, Nemanja Perovic: il Famalicao alza il muro in difesa

Nemanja Perovic, centrale difensivo classe 2002 di nazionalità montenegrina dell'Iskra Danilovgrad, cercato da Atletico Madrid e Sampdoria, ha infine scelto di andare a rafforzare la compagine del Famalicao, in Portogallo (con cui i Colchoneros hanno comunque stretti rapporti). Per il centrale dunque la prima vera avventura col calcio ad alto livello arriverà in Liga Sagres: parliamo di un difensore estremamente fisico e fortissimo sui palloni aerei (supera il metro e novanta), ma capace anche di farsi valere col suo calcio, estremamente potente e preciso, utile quando la squadra deve ribaltare il fronte offensivo e partire in contropiede.

Nome: Nemanja Perovic

Data di nascita: 15 maggio 2002

Nazionalità: montenegrino

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Famalicao

Assomiglia a: Nemanja Vidic