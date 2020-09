Atletico Madrid, colpo low cost: ecco il montenegrino Perovic. Lo seguiva anche la Samp

Colpo low cost in dirittura d'arrivo per l'Atletico Madrid, che va a pescare in Montenegro. Secondo quanto riferito da Vijesti, i Colchoneros avrebbero di fatto definito l'acquisto di Nemanja Perovic, centrale difensivo classe 2002 di nazionalità montenegrina dell'Iskra Danilovgrad, che andrebbe a rinforzare la seconda squadra. Affare a un passo dalla conclusione, per un costo di 200mila euro: il giocatore era seguito da qualche tempo anche dalla Sampdoria.