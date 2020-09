Un talento al giorno, Pontus Almqvist: lo svedese che ha fatto piangere gli Azzurrini

Piede sinistro, piede destro, rapidissimo, le statistiche sulla velocità lo accomunano a Mbappé ma i tifosi azzurri lo conoscono come il carnefice dell'Italia Under 21 di Nicolato. Gioca esterno su entrambe le fasce e anche da punta: grande tecnica e velocità. Ricorda Ivan Perisic anche se con più rapidità sullo stretto e sull'allungo ma con la stessa tecnica. Pontus Almqvist ha terrorizzato la difesa degli azzurrini e qualche club si è già segnato il suo nome in ottica futura: parliamo di un classe 1999 che gioca in patria, nel Norrkoping, e che potrebbe diventare così una ghiotta occasione di mercato per chi cerca un esterno di qualità e quantità.

Nome: Pontus Almqvist

Data di nascita: 10 luglio 1999

Nazionalità: svedese

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Norrkoping

Assomiglia a: Ivan Perisic