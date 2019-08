Un talento al giorno, Rodrigo Varanda: bomber giovanile del Corinthians

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Rodrigo Varanda (16 anni) è una giovane promessa del calcio brasiliano. Questo è davvero un giocatore che si distingue dai compagni per la sua grande personalità che sorprenderà molti addetti ai lavori in poco tempo. Agisce come centrocampista sul lato destro del campo. È molto abile, protegge bene il pallone e il suo dribbling è audace ed efficiente. Sa usare l'accelerazione e la decelerazione come una delle sue armi per superare i difensori. Nel 2018 è stato il capocannoniere fra tutte le giovanili del Corinthians con 20 goal, ed aveva solo 15 anni quando è stato promosso titolare nell'U17. A volte la sua ansietà gli fa commettere errori banali, cosa comune alla sua età, ma anche a questo proposito mostra già una grande evoluzione.

Nome: Rodrigo Santos Varanda

Data di nascita: 11 gennaio 2003

Nazionalità: brasiliana

Posizione: centrocampista

Squadra: Corinthians

Assomiglia a: Marek Hamsik