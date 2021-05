Il Tottenham studia un nuovo craque brasiliano: mirino puntato sul 18enne Rodrigo Varanda

Il Tottenham punta un nuovo craque brasiliano in vista del futuro: Rodrigo Varanda. Come riporta The Sun, gli scout degli Spurs sarebbero infatti rimasti entusiasti delle prestazioni del giovane talento del Corinthians, attaccante di appena 18 anni. Il classe 2003 può giocare sia al centro del reparto avanzato che sulle fasce, vanta un'ottima struttura fisica ed è non a caso già entrato nel giro della prima squadra.